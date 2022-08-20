Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Hatayspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK 2-1'lik skorla kazandı.



Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Joao Figueiredo ve 49. dakikada Marko Jevtovic kaydetti. Hatayspor'un golü 31. dakikada Ayoub El Kaabi'den geldi.



Bu sonucun ardından Gaziantep FK, 3 hafta sonunda puanını 7'ye çıkardı. Ligin ilk haftasını bay geçen Hatayspor, iki maç sonunda puanla tanışamadı.



Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Hatayspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Markovic'in pasında topla buluşan Figueiredo, kaleci Erce Kardeşlerle karşı karşıya kaldığı pozisyonda uzak köşeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1



14. dakikada Hatayspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Louis'in ceza sahası içerisine yaptığı ortada, El Kaabi'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.



31. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Lobjanidze ile gelişen atakta arka direkte topla buluşan El Kaabi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1



43. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahasına yaptığı ortada Louis'in vurduğu top auta gitti.



45+1'inci dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin sol çaprazda sert şutunda, top az farkla direğin üzerinden auta gitti.



Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





49. dakikada Gaziantep FK yeniden öne geçti. Hatayspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Jevtovic'in vuruşunda, top ağlarla buluştu. 1-2



57. dakikada Gaziantep FK'nın kullandığı kornerde ceza alanı içinde topla buluşan Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler, meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Markovic önünde bulduğu topa sert vurdu ama meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



62. dakikada Gaziantep'in sağ kanattan geliştirdiği atakta Figueiredo'nun pasında kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya kalan Markovic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



65. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Lobjanidze'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Kaan Kanak'ın şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.



90+6. dakikada Lobjanidze'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Günay Güvenç topu son anda yatarak kornere çeldi.



Karşılaşma Gaziantep FK'nın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.



Stat: Yeni Hatay



Hakemler: Atilla Karaoğlan, Selahattin Altay, Ali Tuna



Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Falette, Vranjes (Dk. 91+1 Burak Öksüz), Adekugbe, Ribeiro (Dk. 79 Varga), Rayane (Dk. 91+1 Onur Ergün), Musa Çağıran (Dk. 63 Boudjemaa), Louis (Dk. 63 Kaan Kanak), Lobjanidze, El Kaabi



Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Furkan Soyalp (Dk. 75 Abdulkadir Parmak), Jevtovic, Ertuğrul Ersoy, Hanousek, Mustafa Eskihellaç (Dk. 66 Veliu), Figueiredo (Dk. 75 Pekhart), Maxim, Markovic (Dk. 66 Mirza Cihan (Dk. 90+1 Stankovski)), Kitsiou



Goller: Dk. 7 Figueiredo, Dk. 49 Jevtovic (Gaziantep FK), Dk. 31 El Kaabi (Hatayspor)



Sarı Kartlar: Dk. 34 Maxim, Dk. 51 Markovic, Dk. 82 Jevtovic (Gaziantep FK), Dk. 58 Vranjes, Dk. 59 Kamil Ahmet Çörekçi (Hatayspor)





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ