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Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı iptal edildi!

Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor arasında oynanacak hazırlık maçı iptal edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı iptal edildi!
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28 Kasım 2022 15:34
Gaziantep Futbol Kulübü, 1 Aralık Perşembe günü Yeni Malatyaspor ile oynamayı planlanan hazırlık karşılaşmasının iptal edildiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 3'üncü maddesine göre, Yeni Malatyaspor'un resmi karşılaşmalarının devam etmesinden dolayı hazırlık maçı talebinin uygun görülmediği belirtildi.

Açıklamada, kırmızı-siyahlı takımın 1 Aralık Perşembe gününe kadar hazırlıklarına Gaziantep'te devam edecek olup, bir günlük iznin ardından 3 Aralık Cumartesi günü Antalya kampına başlayacağı kaydedildi.

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