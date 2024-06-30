Gaziantep FK, Stoke City'den istiyor

Gaziantep FK'yı mucizevi bir şekilde ligde tutan Selçuk İnan'ın yeni sezondaki transfer gündemindeki ilk ismi belli oldu. Gaziantep FK, Stoke City forması terleten orta saha oyuncusu Josh Laurent'e resmi teklifte bulundu.



RESMİ TEKLİF YAPILDI



Gaziantep yerelde çıkan habere göre Gaziantep FK, Stoke City forması giyen Josh Laurent'i kadrosuna katmak istiyor. Gaziantep ekibinin, İngilizlere resmi teklifini sunduğu belirtildi.



İKİ YILLIK KONTARTI VAR



Piyasa değeri 2.2 milyon euro olan Laurent'in Stoke City ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunmakta.



JOSH LAURENT KİMDİR?



Josh Laurent 29 yaşında İngiliz uyruklu bir merkez orta saha oyuncusudur. 2023-2024 sezonunda Stoke City ile 37 maçta forma giyen oyuncu, 1 kez rakip fileleri havalandırdı ve 2 kere de arkadaşlarını gol ile buluşturdu.





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