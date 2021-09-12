Gaziantep FK'nın konuğu Antalyaspor!

Gaziantep FK, Süper Lig'in 4. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
Abone Ol
Gaziantep FK'nın konuğu Antalyaspor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Eylül 2021 15:14
Gaziantep, Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül Pazartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan kırmızı-siyahlı ekip, Antalyaspor'u yenerek ilk 3 puanını almayı hedefliyor.

Gaziantep'te Maxim, sakatlığı nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Yeni transferlerden Muhammet Demir, Steven Caulker ve Ahmed El Messaoudi ise teknik direktör Erol Bulut'tan forma bekleyecek.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.