Gaziantep FK ligde 8 maçtır galibiyete hasret

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 8 maça yükseldi.
Son olarak ligin 10. haftasında konuk olduğu Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, ardından çıktığı 8 maçta da 3 puana ulaşamadı.
Ligin 12. haftasında Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 kaybeden Gaziantep temsilcisi, sonraki hafta evinde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilirken, 14. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.
Ligin 15. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlı ekip, sonraki hafta deplasmanda Bitexen Giresunspor'a 2-1 yenildi, devamında ise evinde Medipol Başakşehir ve deplasmanda İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.
Dün de evinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 8 maça çıktı.
Gaziantep FK, ligin ilk yarısında 4 galibiyet, 7 beraberlikle 19 puan topladı ve 12. sırada yer aldı.
İlk yarıda oynadığı 18 maçta 24 gol atan kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 26 gole engel olamadı.
Gaziantep FK, ligin ikinci yarısının ilk haftasında 22 Ocak Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.
Son olarak ligin 10. haftasında konuk olduğu Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, ardından çıktığı 8 maçta da 3 puana ulaşamadı.
Ligin 12. haftasında Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 kaybeden Gaziantep temsilcisi, sonraki hafta evinde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilirken, 14. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.
Ligin 15. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlı ekip, sonraki hafta deplasmanda Bitexen Giresunspor'a 2-1 yenildi, devamında ise evinde Medipol Başakşehir ve deplasmanda İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.
Dün de evinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 8 maça çıktı.
Gaziantep FK, ligin ilk yarısında 4 galibiyet, 7 beraberlikle 19 puan topladı ve 12. sırada yer aldı.
İlk yarıda oynadığı 18 maçta 24 gol atan kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 26 gole engel olamadı.
Gaziantep FK, ligin ikinci yarısının ilk haftasında 22 Ocak Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.