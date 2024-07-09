Gaziantep FK, Fransa'dan yeni transferini açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Caen'de forma giyen Fransız ön libero Quentin Daubin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Gaziantep FK, Fransa'dan yeni transferini açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Temmuz 2024 18:59
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Fransız ön libero Quentin Daubin'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Daubin'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Daubin, son olarak Fransa 2. Lig takımlarından Caen'de forma giydi ve geçen sezon 35 maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery