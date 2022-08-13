Gaziantep FK'de Franck Boli geri sayımı!

Gaziantep FK'nın transfer etmek istediği Franck Boli'de artık sonlara doğru gelindiği öğrenildi.



Sagal ve bir miktar para karşılığında Ferencvaros ile her konuda anlaşma sağlayan kırmızı siyahlıların Boli'nin kendi kulübü ile arasında olan alacak verecek meselesini çözmeyi beklediği ve bu konuda da Gaziantep FK'nın kısmende olsa devreye girdiği sorunu gidermek için çalışma yaptığı öğrenildi.



Franck Boli'nin en geç hafta başında Gaziantep'te olacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. (Gaziantep Güneş/Ali Budak)





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