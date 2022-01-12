Gaziantep FK'da El Messaoudi için Katar planı

Gaziantep FK'da ikinci devre planları içerisinde olmayan ve taliplisi beklenen Ahmed El Messaoudi'nin Katar'a satılmasının planlanıyor.

, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
Abone Ol
Gaziantep FK'da El Messaoudi için Katar planı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2022 15:39
Ahmed El Messaoudi
Ahmed El Messaoudi
Gaziantep FK
Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut'un ikinci devre planları içerisinde olmayan ve taliplisi beklenen Ahmed El Messaoudi'nin Katar'a satılmasının planlandığı öğrenildi.

Gaziantep Güneş'in haberine göre; Ligin ilk yarısında oynadığı tüm maçlarda vasatın altında bir görüntü sergileyen ve hayal kırıklığı yaratan Ahmed El Messaoudi için kırmızı siyahlı kulübün Arap ülkelerinde transfer döneminin açılmasını beklediği öğrenildi. Katar başta olmak üzere bazı arap ülkelerininde radarında olan Ahmed El Mesasoudi için Gaziantep FK'nın oyuncunun sözleşme hükümlerini karşılayacak bir teklif gelmesi durumunda bile izin verileceği bildirildi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.