Gaziantep FK'da El Messaoudi için Katar planı

Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut'un ikinci devre planları içerisinde olmayan ve taliplisi beklenen Ahmed El Messaoudi'nin Katar'a satılmasının planlandığı öğrenildi.



Gaziantep Güneş'in haberine göre; Ligin ilk yarısında oynadığı tüm maçlarda vasatın altında bir görüntü sergileyen ve hayal kırıklığı yaratan Ahmed El Messaoudi için kırmızı siyahlı kulübün Arap ülkelerinde transfer döneminin açılmasını beklediği öğrenildi. Katar başta olmak üzere bazı arap ülkelerininde radarında olan Ahmed El Mesasoudi için Gaziantep FK'nın oyuncunun sözleşme hükümlerini karşılayacak bir teklif gelmesi durumunda bile izin verileceği bildirildi.





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