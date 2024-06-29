Gazi Koşusu heyecanı 98. kez yaşanacak

Numarası



Safkan



Sahibi



Jokey



1



Blue Sunset



Deniz Kurtel



Gökhan Kocakaya



2



Borrego



Hayrullah Doğan



Mehmet Salih Çelik



3



Cesur Ali



Şeyda Ercan



Ali Yıldız



4



Countach



Gülizar Yanık



Ferit Yardımcı



5



Dragon Flame



Emrah Agun



Akın Sözen



6



Festival Fever



Melis Kurtel Emin



Mustafa Çiçek



7



Iron Sky



Ümit Durucan



Görkem Özçelik



8



King Davut



Hüseyin Akmeşe



Erhan Aktuğ



9



Madras



İhsan Erten



Özcan Yıldırım



10



Mr Baybars



Doğukan Yapıcı



Halis Karataş



11



Ride the Lightning



Selim Kaya



Mehmet Kaya



12



Severus Snape



Barış Yakut



Ayhan Kurşun



13



Son of Cooger



Ayhan Ahrasoğlu



Ahmet Çelik



14



Tor Gold



Hulusi Çil



Mehmet Akyavuz



15



Wolf Seyfo



Zülfikar Hatunoğlu



Ercan Çankaya



16



Zizka



Sanem Kahraman



Selim Kaya



17



Bosetti



Musa Özdemir



Muhammed Mir Bilgin



18



Giz



Gülizar Yanık



Müslüm Çelik



19



Look at the Star



Birol Bulut



Nevzat Avci



20



Mangusta



Murat Cavcav



Vedat Abiş



21



Ohrid İncisi



Fedai Kahraman



Mertcan Çelik



22



Canotay



Oktay Serici



Hışman Çizik





Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 98'incisi pazar günü İstanbul'da yapılacak.Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu, saat 17.15'te başlayacak.Üç yaşlı safkan İngiliz atlarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, 2 bin 400 metre mesafeli çim pistteki koşuya 22 safkan katılacak. Yarış için şu ana kadar 22'si asıl 2'si yedek olmak üzere 24 safkan kayıt yaptırdı.Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927 tarihinde, 2 bin metre mesafede düzenlenirken, birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi.İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi.İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanları İsmet İnönü, "Olgo", Celal Bayar ise "Cap Gris Nez" isimli safkanlarıyla kazandı. İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu'nun armağanı olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından galiplere verilmeye başlandı. Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.Gazi Koşusu'nda en iyi derece, "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor.1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot", Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derece yaptı ve Gazi Koşusu'nun 95 yıllık tarihinin en hızlı safkanı oldu.Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti.Mümin Çılgın; "Helene De Troia" (1960), "Apaçi" (1965), "Nadas" (1974), "Dr. Seferof" (1979), "Dersim" (1981), "Uğurtay" (1985), "Hafız" (1986), "Top Image" (1988) ve "Abbas" (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi.Bu yarışı en fazla kazanma başarısını gösteren eküri de "Darling" (1950), "Kusun" (1953), "Atlıhan" (1961), "Melikşah" (1963), "Kayarlı" (1964), "Minimo" (1971), "Akkor" (1972), "Karayel" (1973), "Buğra" (1976), "Toraman" (1982), "Cartagena" (1984), "Hafız" (1986), "Popular Demand" (2005) ile (toplam 13 kez) "Eliyeşil" ekürisi oldu.Aktif jokeyler arasında Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu 7 kezle en fazla kazanan isim olarak ön plana çıkıyor. Halis Karataş ise 6 defa bu başarıya ulaştı.Jokey Ahmet Çelik, 7 kezle Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyor.89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92'inciyi "Hep Beraber" adlı safkanla kazanan Çelik, 93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance" isimli safkanla ilk sırada bitirdi.Tecrübeli jokey, 94. Gazi Koşusu'nu "Call To Victory" ve 95. Gazi Koşusu'nu ise "Burgas" isimli safkanla kazanarak, üst üste 7 kez birincilik sevinci yaşadı.Unutulmaz jokey Ekrem Kurt; 1971, 1972 ve 1973'te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu'nu kazanmıştı.Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibine 13 milyon 500 bin lira ödül kazandıracak.Gazi Koşusu'nda bu yıl birincilik ikramiyesinin 13 milyon 500 bin lira olduğu duyuruldu. Koşuda ikinciye 5 milyon 400 bin, üçüncüye 2 milyon 700 bin, dördüncüye 1 milyon 350 bin, beşinciye de 675 bin lira ikramiye ödenecek. Böylece ilk beşe girecek safkanların kazanacağı toplam ikramiye 23 milyon 625 bin lira olacak.Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 20 milyon 967 bin lira gelir elde edecek. At sahibi, aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 24 milyon 848 bin 250 liraya ulaşacak.98. Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar, sahipleri ve jokeyleri şöyle: