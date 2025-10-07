Gasperini'den Zeki Çelik'e övgü dolu sözler

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, milli futbolcumuz Zeki Çelik ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

calendar 07 Ekim 2025 13:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Gasperini'den Zeki Çelik'e övgü dolu sözler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Roma'da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken teknik direktör Gian Piero Gasperini, milli futbolcumuz Zeki Çelik ile ilgili konuştu.

Gasperini, Zeki Çelik ile ilgili övgü dolu ifadelere imza attı. İtalyan teknik adam, "Zeki Çelik'i geçen sezon da takip ettim ve çok beğendim. Güvenilir ve çok yönlü bir futbolcu, hızlı ve iyi bir tekniği var. Daha da gelişebilir. Her pozisyonda oynatabileceğiniz, her zaman güven veren biri." sözlerini sarf etti.

Roma'da bu sezon 7 maçta forma giyen 28 yaşındaki Zeki Çelik, 1 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.