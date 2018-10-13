Gary Medel, gençlere sinirlendi!

'ın değişilmezleri arasına giren, Şili kaptanı olarak çıktığı ve 3-0 yenildikleri Peru maçın ardından takım arkadaşlarını uyardı.Genç futbolcuların fazla olduğu bir kadro ile Peru karşısına çıkan Şili takımı hakkında konuşan Medel, ''Bu bir değişim süreci. Ancak takıma yeni katılan gençlerin bir an önce adapte olması gerekiyor.'' dedi.Peru maçını değerlendiren Beşiktaş'ın başarılı ismi, ''Sahada resmen ezildik. Peru, maçın tek hakimiydi. Kaybetmek bize göre değil. Yeni bir süreçteyiz, değişim sancılı olabilir ama bir an önce toparlanmamız lazım. Sahada en iyisini yapmalıyız.'' diye konuştu.