Gary Medel, gençlere sinirlendi!

Beşiktaş'ın değişilmezleri arasına giren Gary Medel, Şili kaptanı olarak çıktığı ve 3-0 yenildikleri Peru maçın ardından takım arkadaşlarını uyardı.
Genç futbolcuların fazla olduğu bir kadro ile Peru karşısına çıkan Şili takımı hakkında konuşan Medel, ''Bu bir değişim süreci. Ancak takıma yeni katılan gençlerin bir an önce adapte olması gerekiyor. Buraya yürümeye gelmiyorlar. Eğer milli takıma geliyorsan %100'ünü sahaya koyman gerekiyor.'' dedi.
''KAYBETMEK BİZE GÖRE DEĞİL!''
Peru maçını değerlendiren Beşiktaş'ın başarılı ismi, ''Sahada resmen ezildik. Peru, maçın tek hakimiydi. Kaybetmek bize göre değil. Yeni bir süreçteyiz, değişim sancılı olabilir ama bir an önce toparlanmamız lazım. Sahada en iyisini yapmalıyız.'' diye konuştu.
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Genç futbolcuların fazla olduğu bir kadro ile Peru karşısına çıkan Şili takımı hakkında konuşan Medel, ''Bu bir değişim süreci. Ancak takıma yeni katılan gençlerin bir an önce adapte olması gerekiyor. Buraya yürümeye gelmiyorlar. Eğer milli takıma geliyorsan %100'ünü sahaya koyman gerekiyor.'' dedi.
''KAYBETMEK BİZE GÖRE DEĞİL!''
Peru maçını değerlendiren Beşiktaş'ın başarılı ismi, ''Sahada resmen ezildik. Peru, maçın tek hakimiydi. Kaybetmek bize göre değil. Yeni bir süreçteyiz, değişim sancılı olabilir ama bir an önce toparlanmamız lazım. Sahada en iyisini yapmalıyız.'' diye konuştu.
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