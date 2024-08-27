NBA'in Hall of Fame sınıfı oyuncusu Kevin Garnett, günümüz NBA oyuncularının "20 yıl önce oynayamayacağını" iddia etti.



Garnett yakın zamanda Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards'ın geçmiş NBA oyuncularının beceri seviyesiyle ilgili yorumlarına değindi ve günümüz oyuncularının 20 yıl önceki ligin fiziksel ortamında zorlanacağını ileri sürdü.



'Ticket & The Truth' podcast'inde Garnett, Edwards'ın Michael Jordan'ın kendi dönemindeki tek yetenekli oyuncu olduğu iddiasına şu şekilde yanıt verdi:



"Sadece yeterince güçlü değil, aynı zamanda önünüzdeki bu savunmacıyı geçebilecek kadar yetenekli olmanız gereken bir dönemdi."



Eski Boston Celtics yıldızı, Dennis Rodman gibi oyuncuların savunma becerisine atıfta bulunarak oyunun fizikselliği hakkında ayrıntılı bilgiler sundu. Garnett, 2,01 boyundaki Rodman gibi savunmacıların kendi dönemlerinde zorlu rekabetçiler olduğunu vurguladı.



Garnett, önceki dönemlerdeki verimliliğin ve fizikselliğin oyuncular için daha yüksek bir standart belirlediğini vurgulayarak, "Üç adımlı step-back falan yapamazdınız. Ve eğer o şutu atıyorsanız, sokmanız gerekiyordu." şeklinde konuştu.



KG ayrıca yoğun savunma oyununa dikkat çekerek, "Smaç basmaya çalışırken burnunuz kırılabilirdi." ifadesini kullandı.



Son olarak oyunun geçirdiği evrime değinen Garnett, ligin daha hızlı ve yüksek skorlu bir stile doğru kaymasının, basketbolun oynanış biçimini değiştirdiğini açıkladı:



"Çok fizikseldi ve ligin skor miktarını yükseltebilmesi için bundan çıkması gerekiyordu. Yani şu anda oturup izlediğimiz oyun hiçbir yere varmayan yüksek tempolu bir basketbol oyunu."



Garnett, Timberwolves, Celtics ve Nets formaları giydiği NBA kariyeinde 21 sezon oynamış ve 1.462 normal sezon maçında 17,8 sayı, 10,0 ribaund ve 3,7 asist ortalamaları yakalamıştı. 15 kez All-Star seçilen KG, ayrıca Yılın Savunmacısı ve MVP ödüllerinin yanı sıra 2008'de de şampiyonluk yüzüğü kazanmıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU