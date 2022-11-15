Galatasaraylı Emre Taşdemir pes etmiyor!

Sezon başında adı geniş kadroda bile yer almazken, haftalar sonra sol bekte formayı kapan ve sakatlanana kadar da kimseye bırakmayan Emre Taşdemir'in yine pes etmeye niyeti yok.



27 yaşındaki futbolcu, kupa arasında sakatlığını atlatıp yeniden formayı kapmayı hedefliyor. Emre'nin bu pozisyondaki en yakın rakibi ise 19 yaşındaki Kazımcan olacak.



Diğer sol bek Van Aanholt ile Ocak ayında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Dönüş tarihi: 25 Kasım



Ligdeki son 3 maçında Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir'i yenerek, lider Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye indiren ve Dünya Kupası arası öncesinde büyük moral bulan Galatasaraylı futbolculara müjdeli haber...



Sarı-Kırmızılılar'ın izin planı, 9 günden 12 güne çıkarıldı. Yani takım 22 Kasım yerine, 25Kasım'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak ve Milli oyunculardan yoksun olarak İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.





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