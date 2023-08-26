Galatasaray'ın genç yeteneği Caner Doğan'ın yeni takımı belli oldu.
Geçen sezon U19 Takımı ile dikkat çeken bir çıkışa imza atan 19 yaşındaki oyuncu yakın zamanda profesyonel sözleşmeye imza atmıştı.
Galatasaray'la sözleşme imzalayan Caner Doğan "Alt yapısında yetiştiğim kulübümde hayallerimi gerçekleştirmek için büyük bir adım atıyorum üzerimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.
Sarı-Kırmızılı takıma 3 yıllık imza atan Caner Doğan 2. Lig ekibi Sarıyer'e 1 yıllığına kiralandı.
CANER DOĞAN KİMDİR?
2014 yılında futbola Galatasaray alt yapısında başlayan 2004 doğumlu oyuncu geçen sezon U19 takımı ile 24 maça çıkmış ve 4 gol atma başarısı göstermişti.
Caner Doğan'ın geçen sezon yükselen performansı sonrası teknik direktör Okan Buruk oyuncuyu A Takım idmanlarına almaya başlamıştı. Caner Doğan sağ kanat ve sol kanat oynayabiliyor.
Geçen sezon U19 Takımı ile dikkat çeken bir çıkışa imza atan 19 yaşındaki oyuncu yakın zamanda profesyonel sözleşmeye imza atmıştı.
Galatasaray'la sözleşme imzalayan Caner Doğan "Alt yapısında yetiştiğim kulübümde hayallerimi gerçekleştirmek için büyük bir adım atıyorum üzerimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.
Sarı-Kırmızılı takıma 3 yıllık imza atan Caner Doğan 2. Lig ekibi Sarıyer'e 1 yıllığına kiralandı.
CANER DOĞAN KİMDİR?
2014 yılında futbola Galatasaray alt yapısında başlayan 2004 doğumlu oyuncu geçen sezon U19 takımı ile 24 maça çıkmış ve 4 gol atma başarısı göstermişti.
Caner Doğan'ın geçen sezon yükselen performansı sonrası teknik direktör Okan Buruk oyuncuyu A Takım idmanlarına almaya başlamıştı. Caner Doğan sağ kanat ve sol kanat oynayabiliyor.