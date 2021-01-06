Galatasaray'ın limitindeki açık: 1 milyon euro

FFP, ligin en fazla harcama limitine sahip takımı Galatasaray'ın elini kolunu bağlıyor. TFF'nin açıkladığı rakamlara göre Cimbom'un ara dönemde limiti 499 milyon TL. Oyuncu satmadan transfer yapamayacak olan Aslan, yaz döneminden ise 1 milyon Euro artıda

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'ın limitindeki açık: 1 milyon euro
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ocak 2021 09:18
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), 499 milyon TL ile devre arası transfer döneminde en fazla harcama limiti koyduğu takım olan Galatasaray'da Finansal Fair-Play (FPP) sıkıntısı devam ediyor.

Satmadan bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılı kulübün yaz transfer döneminden 1 milyon Euro artıda olduğu öğrenildi. Orta saha ve forvete takviye düşünen Galatasaray, oyuncu satıp bütçesini artırırsa sağ bek ve forvet transferi de yapacak.

Cimbom'da bütçe oluşturmak için ağırlıklı düşünce İtalyanların takibinde olan Marcao'nun satışıydı. Ancak teknik heyetin raporu doğrultusunda İngilizlerin ilgilendiği Luyindama ön plana çıktı. Demokratik Kongolu futbolcu, iyi bir teklif gelmesi halinde gönderilecek ve gelen para transfer için kullanılacak.

Roma'nın daha önce 13 milyon Euro önerdiği Marcao'nun satışı ise daha yüksek bir rakam düşüncesiyle sezon sonuna bırakıldı. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için