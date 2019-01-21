OYUNCU GALATASARAY'I İSTİYOR

İNGİLTERE'DEN EVERTON VE WOLVES DEVREDE

'ın forvet transferi için Alan ve Pato ile birlikte 3. adayı olan'ın golcüsükonusundaki son durumu menajer Pavek Zika aktardı.İki kulübün görüşmelerde ciddi bir aşama katettiğini belirten menajer, Ganalı oyuncunun son olarak 7,5 milyon euro teklif yapan Galatasaray'a ya da İngiltere'ye gideceğini söyledi.Sparta Prag'ın talepleriyle Galatasaray'ın teklifi arasında çok büyük fark olmadığını kaydeden Pavel Zika, "" ifadelerini kullandı.Öte yandan 21 yaşındaki oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmede Galatasaray'a transfer olmak istediğini kaydettiği ve bu konuda fedakarlık yapmaya da hazır olduğunu söylediği ifade edildi.Gana'da başladığı kariyerinin ardından Standart Liege, Slovacko ve Bohemians formaları da giyen genç oyuncunun, Galatasaray fırsatını kaçırmak istemediği de vurgulandı.Sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla dikkatleri çeken Ganalı oyuncunun peşinde İngiltere Premier Lig'den Everton ve Wolverhampton'ın da olduğu belirtiliyor.Bu sezon 22 maçta 1613 dakika süre alan Ganalı oyuncu, 9 kez ağları sarsarken 2 de asist yaptı.