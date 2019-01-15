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Galatasaray'ın 6 milyonluk teklifine yanıt; "10 isteriz"

Galatasaray'ın Ligue 1 takımlarından Nimes'ta forma giyen Teji Savanier ile ilgilendiği ortaya atılırken Fransız basını iddiaları bir adım öne taşıdı

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'ın 6 milyonluk teklifine yanıt; '10 isteriz'
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15 Ocak 2019 12:53
Galatasaray'ın Ligue 1 takımlarından Nimes'ta forma giyen Teji Savanier ile ilgilendiği ortaya atılmıştı. Fransız basınının ortaya attığı iddiaya göre Galatasaray 27 yaşındaki futbolcu için 6 milyon Euro'luk teklif yaptı.

Sarı kırmızılıların bu teklifinin jet bir şekilde reddedildiği ve 10 milyon euro istendiği bildirildi. Midi Libre'nin bu haberi sonrasında sarı kırmızılıların rakamı arttırıp artırmayacağı merakla beklenmeye başlandı.

Younes Belhanda'nın satılması durumunda kasasına 10 milyon euroya yakın bir rakam koyacak olan Galatasaray'ın listesinde orta saha için birçok isim bulunuyor.

NEYMAR VE MBAPPE'DEN SONRA ÜÇÜNCÜ

Bu sezon ligde 2 gol atıp, 5 asist yapan Savanier, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında forma giyiyor. Ligue 1'de ilk yarının dribbling istatistiklerinde Neymar (6.47) ve Mbappe'den (6.33) sonra en iyi üçüncü isim konumunda bulunuyor (Savanier - 6.09)



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