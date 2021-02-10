Galatasaray'ın 5 maçlık serisi sona erdi

Galatasaray, 5 maç aradan sonra resmi müsabakalarda mağlup oldu.
Son yenilgisini Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 lig mücadelesinden galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray, kupada eşleştiği Aytemiz Alanyaspor'a yenilerek 5 maçlık galibiyet serisini yitirdi.
Son yenilgisini Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 lig mücadelesinden galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray, kupada eşleştiği Aytemiz Alanyaspor'a yenilerek 5 maçlık galibiyet serisini yitirdi.