Galatasaray'ın 5 maçlık serisi sona erdi

Alanyaspor'a mağlup olarak kupadan elenen Galatasaray'ın devam eden 5 maçlık galibiyet serisi sona ermiş oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın 5 maçlık serisi sona erdi
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10 Şubat 2021 23:46
Galatasaray, 5 maç aradan sonra resmi müsabakalarda mağlup oldu.

Son yenilgisini Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 lig mücadelesinden galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, kupada eşleştiği Aytemiz Alanyaspor'a yenilerek 5 maçlık galibiyet serisini yitirdi.



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