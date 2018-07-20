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Galatasaray'dan Inter ile acil görüşme!

Miranda için yeni operasyon! Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, iki oyuncu için bastırıyor. Cim Bom, Dünya Kupası'nda Brezilya forması giyen Miranda ile geçen sezon kiralık olarak oynattığı Denayer için kulüpleriyle temaslarını sürdürüyor.

Galatasaray'dan Inter ile acil görüşme!
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20 Temmuz 2018 09:09
Galatasaray'dan Miranda hamlesi! PSV ile oynanan mücadelede savunmadaki hataların sonrasında teknik direktör Fatih Terim, bir kez daha yönetime 'stoper transferi şart' dedi. Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmayı planlayan Galatasaray, bu doğrultuda Fatih hocanın da çok istediği Brezilyalı stoper Miranda ile yeniden temas kuracak.

Şu anda kulübü İnter ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu için nabız yoklanacak. Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile kalitesini bir kez daha gözler önüne seren Brezilyalı stoper için Galatasaray Yönetimi, maliyet araştırmalarını halen sürdürüyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın stoper için tek adayı yalnızca Miranda değil... Yönetim, son 3 sezonun 2'sinde Galatasaray'da kiralık olarak görev yapan Jason Denayer için de haber bekliyor. Kulübü Manchester City ile 2 senelik daha mukavelesi bulunan Belçikalı futbolcu için bir süre daha beklenecek. Aslan'ın hedefi; 23 yaşındaki stoperi bir kez daha kiralamak istiyor.



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