Galatasaray, Monaco'nun geri çağırdığı Henry Onyekuru'nun sözleşmesinin uzatılması konusunda kulübüyle görüşmeler devam ettiğini ve oyuncu ile kulübüne borç bulunmadığını açıkladı.



Galatasaray'ın yaptığı açıklamada, "Kulübümüz ile olan kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren profesyonel futbolcu Henry Onyekuru, sözleşmesinin uzatılması için AS Monaco FC ile yaptığımız görüşmelerde olumlu sonuç alınamamasından dolayı antrenmanlara çıkamamıştır. AS Monaco FC'nin sezon başı hazırlıkları için davet edilen oyuncunun, sözleşmesinin uzatılması hususunda kulübü ile görüşmeler devam etmektedir. Oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.



MONACO GERİ ÇAĞIRDI



Monaco, Galatasaray'ın sezonun ikinci yarısında kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'yu sözleşmesinin resmi olarak bittiği gerekçesiyle geri çağırdı.



Fransız ekibi Monaco'nun bu talebinin ardından Henry Onyekuru'nun Trabzonspor maçında forma giymesinin zor olduğu belirtildi.



23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray'da 12 maçta oynadı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.



