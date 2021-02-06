Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 4 yıldız göndermesi

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi sonrasında rakibine 4 yıldız göndermesinde bulundu.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 4 yıldız göndermesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Şubat 2021 22:14
Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından ezeli rakibine 4 yıldız göndermesi yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yaptığı maç sonu paylaşımında yıldız olmamasına dikkat çeken sarı-kırmızılı ekip, "Doğru logo kullanımı ile maç sonucu görselini sizin için yeniden hazırladık. Rakibe saygı, kendine saygı!" mesajını paylaştı.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için