Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 4 yıldız göndermesi

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından ezeli rakibine 4 yıldız göndermesi yaptı.
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yaptığı maç sonu paylaşımında yıldız olmamasına dikkat çeken sarı-kırmızılı ekip, "Doğru logo kullanımı ile maç sonucu görselini sizin için yeniden hazırladık. Rakibe saygı, kendine saygı!" mesajını paylaştı.
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yaptığı maç sonu paylaşımında yıldız olmamasına dikkat çeken sarı-kırmızılı ekip, "Doğru logo kullanımı ile maç sonucu görselini sizin için yeniden hazırladık. Rakibe saygı, kendine saygı!" mesajını paylaştı.