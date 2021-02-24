Galatasaray'daki futbolcuların adını bilebilir misin?

Galatasaray'daki herkesin ismini bilirim diyorsan bu test senin için!

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'daki futbolcuların adını bilebilir misin?
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24 Şubat 2021 00:36
Galatasaray camiasında bulunan futbolcuların tam adını eksiksiz bilirim diyorsan tam senlik bir testimiz var. 9 isim ve sen...


 


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