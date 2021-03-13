Galatasaray'da zemini eleştiren Babel'e de para cezası!

Galatasaray'da gündem, Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın sözleşmesinin aniden feshedilmesi...



Sarı-kırmızılı yönetim, Sivasspor maçı sonrası Türk Telekom Stadyumu'nun zemini üzerinden yöneticileri eleştiren yıldız ismin mukavelesini sonlandırdı.



Bu olayın yankıları sürerken Galatasaray'da bir başka ismin de aynı sebepten para cezası aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...



Demir Grup Sivasspor karşılaşması sonrası TT Stadı'ndaki zemin nedeniyle eleştirilerde bulunan Ryan Babel'e de yönetimin ceza kestiği öğrenildi.



Hollandalı oyuncunun cezayı kabul ettiği, alacaklarının düşülmesi konusunda yönetimin kendisine gönderdiği talimatnameyi imzaladığı öğrenildi.



34 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 26 karşılaşmada 4 gol kaydederken 5 de asiste imzasını attı.



