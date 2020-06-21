Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı ağırladığı maçta Radamel Falcao sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.



Sarı-kırmızılı takımın golcüsü Radamel Falcao, karşılaşmanın 74. dakikasında kendini yere bıraktı ve değişiklik işareti yaptı. Ayağa kalkıp kendini deneyen Falcao, daha sonra yeniden yere oturdu ve devam edemeyeceğini teknik heyete bildirdi.



Galatasaray'da sağ ayağında yaşadığı problem nedeniyle oyuna devam edemeyen Falcao kenara alındı. Falcao'nun yerine Jesse Sekidika oyuna dahil oldu.



