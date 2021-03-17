Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sebebi zemin!

Galatasaray'da Türk Telekom Stadı'nın kötü, bozuk zemini ayrılığa neden oldu.

Haber; Hürriyet
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Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sebebi zemin!
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17 Mart 2021 10:33
Galatasaray'da krize dönüşen Türk Telekom Stadı'nın kötü, bozuk zemini sarı kırmızılı kulüpte bir ayrılığa daha neden oldu.

Galatasaray'da Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine dün itibarı ile son verildi.

Sarı-kırmızılılarda, Younes Belhanda'da zeminle ilgili yönetime tepki göstermesinin ardından sözleşmesi feshedilmişti.



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