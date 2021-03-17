Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sebebi zemin!

Galatasaray'da krize dönüşen Türk Telekom Stadı'nın kötü, bozuk zemini sarı kırmızılı kulüpte bir ayrılığa daha neden oldu.



Galatasaray'da Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine dün itibarı ile son verildi.



Sarı-kırmızılılarda, Younes Belhanda'da zeminle ilgili yönetime tepki göstermesinin ardından sözleşmesi feshedilmişti.



