Galatasaray'da Belhanda için son şans!

Galatasaray'da Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda için karar aşamasına gelindi.



Belhanda'nın sözleşmesinin yenilenmemesi durumunda indirime yanaşmayacağını bir kez daha tekrarlamasından sonra görüşmeler kesildi.



30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın başına kalırken, Etebo ile birlikte bir orta saha alınması halinde Belhanda'nın sarı - kırmızılı formayı giymesi oldukça zor olacak.



