Galatasaray'da Belhanda için son şans!

Orta sahaya Etebo'yla birlikte bir transfer daha yapmak isteyen Galatasaray'da Belhanda'nın geleceği belli oluyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da Belhanda için son şans!
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08 Eylül 2020 13:13
Galatasaray'da Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda için karar aşamasına gelindi.

Belhanda'nın sözleşmesinin yenilenmemesi durumunda indirime yanaşmayacağını bir kez daha tekrarlamasından sonra görüşmeler kesildi.

30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın başına kalırken, Etebo ile birlikte bir orta saha alınması halinde Belhanda'nın sarı - kırmızılı formayı giymesi oldukça zor olacak.



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