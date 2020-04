Tarih 28 Kasım 1996 Yer Ankara 19 Mayıs Stadı... Sezon 1996- 97... Gençlerbirliği ile Galatasaray Türkiye Kupası altıncı tur maçında karşı karşıya geliyor. O dönem Türkiye Kupası tek maç üzerinden eleminasyon sistemiyle oynanıyor. Gençlerbirliği'nin kalesinde Kubilay, Galatasaray'ınkinde ise Hayrettin Demirbaş, sahada da kıyasıya bir rekabet var...Mücadelenin normal sonucu Lukaku ve Hakan Ünsal'ın golleriyle 1-1 sona eriyor. Sıra penaltı atışlarına geliyor. Ve sonu gelmez atışlarda skor 17-17'ye geliyor. G.Saray adına topun başına geçen İlyas Karaman'ın vuruşunu kaleci Kubilay sol köşeye yatarak kurtarıyor. Bütün gözler G.Birliği adına topun başına geçen Osman'a çevriliyor. Osman'ın topu ağlara göndermesiyle G.Birliği mücadeleden 18-17 galip ve tur atlayarak ayrılıyor. Hayrettin Demirbaş o maçta rakibin kullandığı 17 penaltıdan hiç birini kurtaramıyor. Bundan sonrasını ve taraftarın sırtını döndüğü kaleci Hayrettin'in duygularını kendisinden dinleyelim:"Bu müsabakadan önce oynanan PSG maçı öncesi benim birader bir olaya karışmıştı. Bir karakol durumu oldu. Bu durum beni olumsuz etkiledi. Moralim çok bozuktu. Kafam ona takılmıştı. Normal süre 1-1 bitti. Penaltılarla 18-17 bitti. 17 penaltılardan hiç birini kurtaramadım. Maç sonrası Fatih Terim'in yanına gittim ve 'Kendimden utanıyorum... 17 penaltıdan birini bile kurtaramayan bir kaleci G.Saray'ın kalesini korumayı hak etmiyor. Ayrılıyorum' dedim. O dönemin başında 10 milyar liraya sözleşmeyi uzatmıştım. Fatih Hoca sadece dinledi beni. Beş kuruş para almadan bıraktım. Bu olaydan dolayı çok üzgünüm. G.Saray forması altında her başarıyı yakaladım. 11 sene G.Saray formasını gururla giydim. G.Saray'a veda etmem daha iyi olmalıydı. O gün daha iyi konsantre olmalıydım. Daha önce 7-8 penaltı kurtarmıştım.- Yaklaşık 7 senedir İzmir Menderes'te bir köy ortamında hayatıma devam ediyorum. Koronavirüs sürecinde hayatımı burada geçiriyorum. Zaten uzun zamandır karantina hayatı yaşıyordum. Eşim Buca'da kalıyor. Arada onun yanına gidiyorum. Kedi ve köpeklerim var. Çocuklarım Los Angeles'ta eğitim görüyor. Kendileriyle konuşuyorum sağlık durumları iyi... Hepimiz dikkatli olmalıyız.- Simovic gerçekten çok iyi kaleciydi. Karşılıklı oynadığımız Peter Schmeichel oldukça kaliteli bir isimdi.- Kendimle gurur duyuyorum. Arkadaşlarımı hiçbir zaman satmadım. Arkadaşlarıma 'Maç sırasında iyi bir dost olalım. Dışarıda beni sevmesiniz de olur' diye konuşuyordum. Ben ikaz ediyordum. Bağırmıyordum. Aradaki farkı iyi anlamak gerekiyor.- Çok sayıda unutamadığım maç var. Manchester United ile oynadığımız karşılaşmalar. İstanbul'da oynadığımız Barcelona maçı Werder Bremen ile oynadığımız karşılaşma. Bunlar aklıma ilk gelenler Kadıköy'de Fener karşısında 4-1 kazandığımız maçta da Tanju Çolak'ın penaltısını kurtarmıştım.- Tanju Çolak 10 numara bir golcü. Vuruşları çok iyiydi. Hatta idmanda Tanju'ya sordum "Bu vuruşları nasıl yapıyorsun" diye, o da 'Ben kaleciye bakmıyorum. Direklerin dibine vuruyorum' diye yanıt verdi.- G.Saray taraftarı harika... Bana hep destek verdiler. Kötü oynadığım maçlarda bile beni desteklediler. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum.'- Mert Günok 7 senedir söylüyorum. 30 yaşında keşfettiler. Fiziği ve tekniği harika Volkan Babacan'a yazık oluyor. Mutlaka görev alması gerekiyor. Altay da iyi kaleci- Şimdiki oyuncular büyük paralar kazanıyorlar. Ama bizim dönemimizde oynanan oyun daha iyiydi. Şu an en az kazanan 1.5 milyon euro. Türk futbolunu bitirdiler.Hayrettin televole kültürü için de, "Bizim dönemimizde basın maç sırasında sahaya girip soru soruyordu. Şu an ise basınla futbolcu arasında mesafe var. Bu olumlu bir şey. O dönemdeki televole kültürü futbolcuları etkiliyordu. Ben televole kültüründen uzak durdum" ifadelerini kullanıyor.Hayrettin Demirbaş, "Futbolda 'Atanın, tutanın iyi olacak' diye bir laf var. Tamam da o dönem atan 6 milyon dolar alıyordu. Ben 10 bin lira!" diyor.-Hagi'nin ilk senesinde ben de takımda yer alıyordum. Futbolda bir söz vardır 'Atanın, tutanın iyi olacak' diye Tamam da o dönem atan 6 milyon dolar alıyordu. Ben 10 bin lira.- Son Eskişehirspor maçını unutamıyorum. Stadın kapasitesi 20 bin, tribünlerde 40 bin kişi var. Çok zorluklar yaşadığımız bir sezon olmuştu. Bu şampiyonluk unutulmaz. Bu şampiyonluktan sonra Galatasaray'ın hem Türkiye'de hem de Avrupa'da başarıları gelmeye başladı.Hayrettin meşhur İngiltere maçı için, "İngiltere'ye karşı çok iyi bir maç çıkardım ama maçı 4-0 kaybettik. Buna rağmen Şenes Erzik uçakta yanıma gelip, beni tebrik etti" diyor.Hayrettin Demirbaş'ın kariyerindeki unutulmaz maçlardan biri de İngiltere ile 18 Kasım 1992'de deplasmanda oynadıkları Dünya Kupası grup eleme maçı. O yıllarda Türkiye'ye her maçta 8 atmaya alışkın İngiltere, yine 4-0 kazanıyor. Hayrettin iyi bir performans göstermesine rağmen, savunmada yaptığımız hatalar, onun da gardını düşürüyor. Galatasaraylı kaleci o günü şöyle anlatıyor:"İngiltere'ye 4-0 mağlup olduğumuz maçta çok ilginç bir anı yaşadım. Maç 4-0, İngiltere frikik kullanıyor, ben direğe yapıştım... İngiltere'den Tony Adams kayarak karnıma vurdu. Ayağa kalkıp, Adams'ın gırtlağına yapıştım 'Maç 4-0 bu ne hırs' dedim. Bana sadece boş boş baktı ve gitti. Bu o dönem takımların ne kadar disiplinli olduğunu gösteriyor. 4 gol yememe rağmen çok iyi bir maç oynadım. TFF Başkanı Şenes Erzik uçakta yanıma gelerek beni tebrik etmişti."Hayrettin: "İngiltere maçı öncesi ayağım bir çukura girdi ve çok şişti. İdmana çıktım ama çalışma yapmadım. Kenarda idmanı izliyordum. Piontek'in yardımcısı Fatih Hoca yanıma geldi ve 'Hayro neden idman yapmıyorsun' dedi. Ben de ayağımı gösterdim. Üzülerek 'Hayro bu ayakla oynayamazsın' karşılığını verdi. Bende de 'Rahat ol bugün idmana çıkmasam da ben maçta kaledeyim' dedim."Hayrettin, Fenerbahçe ile alakalı da, "Genç olduğum dönemde Simovic'in arkasında yedek bekliyordum. F.Bahçe de o dönem birinci kalecisini arıyordu. F.Bahçe Başkanı rahmetli Metin Aşık beni aradı. Bağdat Caddesi'nde bir araya geldik. Metin Başkan bana, "Seni takip ediyoruz. F.Bahçe'nin 1. kalecisi olacaksın" dedi. G.Saray'dan aldığım rakamın 2 mislini bana verdi. Sonra ben düşündüm 'Taş yerinde ağırdır' diyerek bu teklifi geri çevirdim" diyor.