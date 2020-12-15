Galatasaray'a Jean Michael Seri müjdesi!

Galatasaray, Michael Seri için kulübü Fulham'ın inadını kırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Jean Michael Seri müjdesi!
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15 Aralık 2020 10:08
Galatasaray, eski futbolcusu Michael Seri için kulübü Fulham'ın inadını kırdı. Fildişili orta saha oyuncusunu sezon başında bonservisiyle elinden çıkarmak isteyen ancak bunu başaramayan İngiliz ekibi, Seri'nin bu sezon Premier Lig'de hiç süre alamaması üzerine karar değiştirdi.

YARIM SEZONLUĞUNA GELECEK

Seri'yi sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Galatasaray, Fulham'ı bu transfer için ikna etti. İngilizler, Seri'nin maaş yükünden kurtulmak için 29 yaşındaki yıldızı Aslan'a bedelsiz kiralamayı kabul etti.

SERİ ARTIK İMZAYI BEKLİYOR

Galatasaray'a dönmeyi çok isteyen Seri de kulüplerin söz kesmesiyle Sarı-Kırmızılılar'a imza atacağı günü dört gözle bekliyor. Fatih Terim de Fildişili oyuncunun yolunu gözlüyor.





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