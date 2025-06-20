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Galatasaray, zararı göze aldı: Cuesta!

Galatasaray, 8 milyon euroya aldığı Carlos Cuesta için menajerine "kulüp bul" mesajı verdi.

calendar 20 Haziran 2025 12:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, zararı göze aldı: Cuesta!
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Galatasaray, ara transfer döneminde Belçika ekibi Genk'ten 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Carlos Cuesta için yeni bir karar aldı.

"KENDİNE KULÜP BUL"

Sarı-kırmızılı yönetimin, 26 yaşındaki Kolombiyalı stoperin menajeriyle iletişime geçerek futbolcuya kulüp bulunmasını istediği öğrenildi.

Kadro planlamasında düşünülmeyen Cuesta ile yolların ayrılması gündeme gelirken, yönetim bu süreçte mali açıdan zarar etme ihtimalini de göze aldı.

KATKI SAĞLAYAMADI

Bu sezon sarı kırmızılı formayla 9 maça çıkıp 1401 dakika süre alan Cuesta, gol veya asist katkısı sağlayamadı.



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