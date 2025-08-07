Galatasaray, yeni sezona eksik giriyor

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi hedefini en tepeye koyan Galatasaray, Süper Lig'e Gaziantep FK deplasmanında merhaba diyecek.
Ancak Sarı-Kırmızılılar, sezonun ilk resmi maçına henüz yeni bir kaleci transferi yapamadan çıkacak.
MUSLERA'NIN YERİ DOLMADI
Muslera'nın vedası daha lig bitmeden kesinleşmişti. Ancak yerine alınacak kaleci hâlâ belli değil. Günay, Batuhan ve Jankat üçlüsüyle sezona girilmesi planlanıyor.
Yönetim, dünya yıldızları Alisson, Donnarumma, Ederson ve Sommer'in temsilcileriyle görüşürken, kulüp yöneticilerinden Abdullah Kavukcu, ismi basına yansımamış iki dünya çapında kaleciyle de temasta olduklarını ve bu transferlerin taraftarı coşturacağını belirtti.
SAĞ BEKE TAKVİYE ŞART
Savunmada Frankowski ile yolların ayrılması sonrası sağ bek rotasyonu daraldı. Stoperden devşirme Kaan Ayhan ve genç Jelert dışında orijinal sağ bek bulunmayan takımda, teknik direktör Okan Buruk'un bu pozisyonda geçici olarak Sallai'yi denemesi bekleniyor. Ancak Boey başta olmak üzere bu bölgeye yıldız bir ismin transfer edilmesi gündemde.
SOL BEKTE BOLLUK VAR
Galatasaray'ın sol bek hattında ise tam tersi bir tablo söz konusu. Hazırlık kampının öne çıkan ismi Derrick Köhn'ün Bundesliga'ya dönme ihtimali güçlü. Yönetim bu transferden 5-6 milyon Euro arası gelir bekliyor. Eren Elmalı, Kazımcan Karataş ve Angelino'nun ayrılığı sonrası şans bulan Jakobs da formaya göz dikti. Kazımcan'ın da satılması gündemde.
STOPER HATTINDA YAPRAK DÖKÜMÜ
Abdülkerim Bardakcı'nın form tutamaması sonrası yedeğe çekilmesi planlanıyor. Okan Buruk'un artık kadroda düşünmediği Victor Nelsson için de teklifler değerlendiriliyor. Bir diğer stoper Cuesta ise Spartak Moskova ile görüşme halinde. Stoperde Sanchez'in yanında şimdilik yalnızca genç Arda Ünyay ve Metehan Baltacı bulunuyor.
ORTA SAHA İÇİN ARAYIŞ SÜRÜYOR
Lucas Torreira ve Lemina'nın yeri garanti gözükürken, merkez orta sahada ciddi bir boşluk hissediliyor. Berkan Kutlu'nun takımdan ayrılması gündemde. İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu için yapılan girişimler sonuçsuz kaldı. Yönetim, bu bölgeye mutlaka bir takviye yapılması gerektiğini düşünüyor.
FORVETTE SORU İŞARETLERİ
Kanatlarda ise kadro derinliği dikkat çekiyor. Leroy Sané, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve yabancı kontenjanına takılmazsa Zaniolo arasında kıyasıya bir rekabet yaşanacak.
Sağ bek alınması halinde Sallai de hücumda joker olarak kullanılabilir. Ahmed Kutucu ve Yusuf Demir'in ise sezon boyunca sınırlı süre alması bekleniyor.
Ancak Sarı-Kırmızılılar, sezonun ilk resmi maçına henüz yeni bir kaleci transferi yapamadan çıkacak.
MUSLERA'NIN YERİ DOLMADI
Muslera'nın vedası daha lig bitmeden kesinleşmişti. Ancak yerine alınacak kaleci hâlâ belli değil. Günay, Batuhan ve Jankat üçlüsüyle sezona girilmesi planlanıyor.
Yönetim, dünya yıldızları Alisson, Donnarumma, Ederson ve Sommer'in temsilcileriyle görüşürken, kulüp yöneticilerinden Abdullah Kavukcu, ismi basına yansımamış iki dünya çapında kaleciyle de temasta olduklarını ve bu transferlerin taraftarı coşturacağını belirtti.
SAĞ BEKE TAKVİYE ŞART
Savunmada Frankowski ile yolların ayrılması sonrası sağ bek rotasyonu daraldı. Stoperden devşirme Kaan Ayhan ve genç Jelert dışında orijinal sağ bek bulunmayan takımda, teknik direktör Okan Buruk'un bu pozisyonda geçici olarak Sallai'yi denemesi bekleniyor. Ancak Boey başta olmak üzere bu bölgeye yıldız bir ismin transfer edilmesi gündemde.
SOL BEKTE BOLLUK VAR
Galatasaray'ın sol bek hattında ise tam tersi bir tablo söz konusu. Hazırlık kampının öne çıkan ismi Derrick Köhn'ün Bundesliga'ya dönme ihtimali güçlü. Yönetim bu transferden 5-6 milyon Euro arası gelir bekliyor. Eren Elmalı, Kazımcan Karataş ve Angelino'nun ayrılığı sonrası şans bulan Jakobs da formaya göz dikti. Kazımcan'ın da satılması gündemde.
STOPER HATTINDA YAPRAK DÖKÜMÜ
Abdülkerim Bardakcı'nın form tutamaması sonrası yedeğe çekilmesi planlanıyor. Okan Buruk'un artık kadroda düşünmediği Victor Nelsson için de teklifler değerlendiriliyor. Bir diğer stoper Cuesta ise Spartak Moskova ile görüşme halinde. Stoperde Sanchez'in yanında şimdilik yalnızca genç Arda Ünyay ve Metehan Baltacı bulunuyor.
ORTA SAHA İÇİN ARAYIŞ SÜRÜYOR
Lucas Torreira ve Lemina'nın yeri garanti gözükürken, merkez orta sahada ciddi bir boşluk hissediliyor. Berkan Kutlu'nun takımdan ayrılması gündemde. İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu için yapılan girişimler sonuçsuz kaldı. Yönetim, bu bölgeye mutlaka bir takviye yapılması gerektiğini düşünüyor.
FORVETTE SORU İŞARETLERİ
Kanatlarda ise kadro derinliği dikkat çekiyor. Leroy Sané, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve yabancı kontenjanına takılmazsa Zaniolo arasında kıyasıya bir rekabet yaşanacak.
Sağ bek alınması halinde Sallai de hücumda joker olarak kullanılabilir. Ahmed Kutucu ve Yusuf Demir'in ise sezon boyunca sınırlı süre alması bekleniyor.