Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un oyuncuları transferde ilgi odağı oldu.Edinilen bilgiye göre, Serdar Gürler, Musa Çağıran ve Aminu Umar için Spor Toto Süper Lig ekipleri devreye girdi.Kulübü yetkilileri,veiçinyöneticilerlegerçekleştirdi.milli futbolcuve başkent ekibinin yöneticilerinin sarı-kırmızılı idarecilerlei öğrenildi.Ayrıcailgilendiği, iki kulüp yetkililerinin bir araya geleceği bildirildi.Nijeryalı kanat oyuncusuyöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirileceği belirtildi.Öte yandaİtalya'nın Benevento takımında geçen sezon kiralık olarak forma giyen Cheick Diabate de yarın Osmanlıspor kampına katılacak.Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Osmanlıspor, yeni sezon öncesinde Gümüşhanespor'dan Salih Zafer Kurşunlu ve Furkan Yaman'ı transfer etti. Başkent ekibi ayrıca Galatasaray altyapısından Ali Ülgen ve Barış Zeren'i Badou Ndiaye'nin transferindeki sözleşme gereği kadrosuna kattı.Spor Toto 1. Lig'de geçen sezonile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.