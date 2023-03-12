Galatasaray Tunç Holding, BSR Amiab'a diş geçiremedi

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Federasyonu tarafından düzenlenen Europe 2023 Şampiyonlar Kupası'nda Galatasaray Tunç Holding, deplasmanda BSR Amiab 86-55 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Tunç Holding, BSR Amiab'a diş geçiremedi
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12 Mart 2023 00:03
Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Federasyonu (IWBF) Europe 2023 Şampiyonlar Kupası çeyrek final B Grubu ikinci maçında Galatasaray Tunç Holding, İspanya'nın BSR Amiab takımına 86-55 mağlup oldu.

İspanya'nın Albacete kentinde oynanan mücadelenin ilk yarısını BSR Amiab, 39-28 önde tamamladı.

İlk maçında Almanya'nın RSV Lahn-Dill ekibine 63-58 yenilen sarı-kırmızılılar, üçüncü ve son maçında 12 Mart Pazar günü Econy Gran Canaria ile karşılaşacak.

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