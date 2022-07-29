Galatasaray, transfer için anlaştı!

Galatasaray, adı bir süredir transfer gündeminde yer alan Fredrik Midtsjo için anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray, transfer için anlaştı!
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29 Temmuz 2022 16:10
Galatasaray, Sergio Oliveira'nın ardından orta sahaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Midtsjo için anlaşma sağladı. Norveçli futbolcu için Hollanda ekibine 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

Galatasaray, 3 yıllık sözleşme imzalayacağı 28 yaşındaki futbolcuya da senelik 1 milyon euro maaş ödeyecek. Anlaşmanın ardından Fredrik Midtsjo'nun menajeri son detayları görüşmek için İstanbul'a geldi.








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