Galatasaray, Sergio Oliveira'nın ardından orta sahaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.Sarı-kırmızılılar, AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Midtsjo için anlaşma sağladı. Norveçli futbolcu için Hollanda ekibine 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.Galatasaray, 3 yıllık sözleşme imzalayacağı 28 yaşındaki futbolcuya da senelik 1 milyon euro maaş ödeyecek. Anlaşmanın ardından Fredrik Midtsjo'nun menajeri son detayları görüşmek için İstanbul'a geldi.