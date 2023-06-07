Galatasaray, Trabzonspor'un yıldızını istiyor

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak bitiren Galatasaray gelecek sezon için şimdiden çalışmalara başladı. Kadroya Türk oyuncu takviyesi yapmak isteyen Galatasaray gözünü Abdulkadir Ömür'e çevirdi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Trabzonspor'un yıldızını istiyor
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07 Haziran 2023 09:36
Son güncelleme 07 Haziran 2023 09:48
Abdulkadir Ömür'ün Trabzonspor macerası noktalanıyor.

Sezon sonunda Trabzonspor'dan ayrılmaya hazırlanan Abdulkadir Ömür'e, Galatasaray kancayı taktı! Yerli oyuncu sayısını arttırmak isteyen Galatasaray çareyi Abdulkadir Ömür transferinde buldu.

Galatasaray'ın, Abdulkadir Ömür için "para+takas" şeklinde bir paketle Trabzonspor'a teklif götüreceği belirtildi. Karadeniz ekibinin, Mustafa Muhammed ve Olimpiu Morutan gibi isimlere ilgisinin bulunması, Galatasaray'ın bu transferde önünü açabileceği kaydedildi.

TRABZON TAKASA SICAK BAKMIYOR

Trabzonspor yönetiminin takasa sıcak bakmadığı, parasal bir teklif karşısında düşünebileceği vurgulandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önümüzdeki sezon uygulanacak 8+3 kuralı nedeniyle yerli oyuncu transferine önem göstermek istiyor. Bu doğrultuda Abdulkadir Ömür'ün bonservisiyle transferi konusunda ısrarcı davrandığı söylendi.

29 MAÇTA 2 GOL

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 29 resmi maça çıkan Abdulkadir Ömür, 2 gol ve 5 asistlik bir performans ortaya koydu. 

 
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