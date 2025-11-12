Galatasaray Teknoloji A.Ş. hayata geçti

Galatasaray, dijital dönüşüm hedefi doğrultusunda taraftar, marka ve teknoloji ekosistemini tek çatı altında toplamak amacıyla Galatasaray Teknoloji A.Ş.'yi kurdu.

12 Kasım 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray Teknoloji A.Ş. hayata geçti
Galatasaray Spor Kulübü, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında Galatasaray Teknoloji A.Ş. adında yeni bir şirket kurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre şirket, taraftar, marka, sporcu ve teknoloji ekosistemini bir araya getirmeyi hedefliyor.

Galatasaray Teknoloji A.Ş., GS Plus, GS Tatil ve GS Para gibi alt markaları tek bir dijital platformda toplayarak bütünleşik bir ekosistem oluşturacak. Şirketin, yapay zekâ, artırılmış gerçeklik ve veri odaklı çözümlerle taraftar deneyimini geliştirmesi planlanıyor.

Açıklamada, Galatasaray Teknoloji A.Ş.'nin kulüp gelirlerini artırmak amacıyla teknoloji tabanlı yeni iş modelleri geliştireceği ve uluslararası iş birlikleriyle Galatasaray markasını küresel ölçekte temsil edeceği belirtildi.


Yeni şirketin yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Dursun Aydın Özbek – Başkan

Eray Yazgan – Başkan Vekili

R. Erdem Erkul – Başkan Vekili

Emir Aral – Yönetim Kurulu Üyesi

Başar Ay – Yönetim Kurulu Üyesi

Aziz Mesut Aykaç – Yönetim Kurulu Üyesi

Semih İncedayı – Yönetim Kurulu Üyesi

Yasin Beceni – Yönetim Kurulu Üyesi

Zehra Öney – Yönetim Kurulu Üyesi

Saltuk Buğrahan Budak – Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdürlük görevine Uğurcan Uğur getirildi.

