Galatasaray, tarihinin en iyi başlangıcını tekrarladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerek sezonun en iyi başlangıcını tekrarladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, tarihinin en iyi başlangıcını tekrarladı
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22 Eylül 2024 01:36
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'i 6. hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk 6 maçını kazanarak Süper Lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını tekrarladı.

Kendi adına en iyi sezon başlangıcını Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yaparak gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekip, bu sezon bu başarısını yineledi.

Galatasaray, 7. haftada sahasında Kasımpaşa'yı yenmesi durumunda kendi rekorunu kırarak tarihi bir başlangıç yapacak.

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