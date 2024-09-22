Galatasaray, Trendyol Süper Lig'i 6. hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı ekip, ilk 6 maçını kazanarak Süper Lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını tekrarladı.
Kendi adına en iyi sezon başlangıcını Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yaparak gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekip, bu sezon bu başarısını yineledi.
Galatasaray, 7. haftada sahasında Kasımpaşa'yı yenmesi durumunda kendi rekorunu kırarak tarihi bir başlangıç yapacak.
Sarı-kırmızılı ekip, ilk 6 maçını kazanarak Süper Lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını tekrarladı.
Kendi adına en iyi sezon başlangıcını Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yaparak gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekip, bu sezon bu başarısını yineledi.
Galatasaray, 7. haftada sahasında Kasımpaşa'yı yenmesi durumunda kendi rekorunu kırarak tarihi bir başlangıç yapacak.