Galatasaray, Süper Lig şampiyonluk yarışı'nda kamuoyunun favorisi

Areda Survey'in 29 Ağustos – 2 Eylül 2025 tarihleri arasında 3.823 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre; kamuoyunun Süper Lig şampiyonluğu için en güçlü adayı yüzde 57,7 ile Galatasaray oldu. Fenerbahçe yüzde 19,6, Beşiktaş yüzde 16,3 ile rakiplerini takip etti.

Galatasaray hem kadınların (yüzde 64,5) hem de erkeklerin (yüzde 51,4) favorisi oldu. Yaş gruplarına göre ise Galatasaray'a en düşük destek 55 yaş ve üzerinden geldi.

GALATASARAY AÇIK ARA FAVORİ

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başlarken, futbolseverlerin şampiyonluk beklentilerini ölçen araştırmanın sonuçları dikkat çekti. Areda Survey tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türkiye genelinde taraftarların açık ara favorisi Galatasaray oldu.

Katılımcıların yüzde 57,7'si bu sezon Süper Lig şampiyonu olarak Galatasaray'ı gösterdi. Sarı-kırmızılıları, yüzde 19,6 ile Fenerbahçe ve yüzde 16,3 ile Beşiktaş takip etti. Trabzonspor'un şampiyon olacağını düşünenlerin oranı yüzde 2,1, Başakşehir için ise yüzde 1,3 olarak araştırmaya yansıdı.

KADINLARIN DESTEĞİ ERKEKLERE GÖRE DAHA FAZLA

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri cinsiyet farkına göre ortaya çıktı. Kadınların yüzde 64,5'i Galatasaray'ın şampiyon olacağına inanırken, erkeklerde bu oran yüzde 51,4 oldu. Erkeklerin Fenerbahçe'ye olan desteği ise yüzde 22,6 ile kadınlara kıyasla daha yüksek çıktı.

ORTA YAŞIN FAVORİSİ YÜZDE 65,9 İLE GALATASARAY

18-34 yaş grubu: Gençler arasında Galatasaray yüzde 57,3 ile ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe yüzde 21,2 ile öne çıkan ikinci takım oldu.

35-54 yaş grubu: Orta yaş grubunda Galatasaray'a olan güven zirveye çıktı ve yüzde 65,9 ile rekor seviyeye ulaştı.

55 yaş ve üzeri: Bu yaş grubunda Beşiktaş yüzde 28,5 ile diğer yaş gruplarına göre en yüksek desteği yakaladı. Ancak yine de yüzde 46,2 ile Galatasaray liderliğini korudu.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Türkiye genelinde 3.823 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, 29 Ağustos – 2 Eylül 2025 tarihleri arasında, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği kullanılarak, Areda Survey'in Profil Bazlı Dijital Paneli üzerinden yapıldı.