Galatasaray stat kapasitesini artırıyor

Galatasaray, Arsenal'in Emirates Stadı ile aynı yüzölçümüne sahip olan Nef Stadyumu'nun koltuk kapasitesini 62 bin 650 olarak güncellemek için düğmeye bastı.

Haber; Yeni Çağ, Fotoğraf; AA
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Galatasaray stat kapasitesini artırıyor
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10 Mart 2023 15:51
Galatasaray yönetimi gelecek sezon Nef Stadyumu'nun kapasitesini arttırmaya hazırlanıyor.

Bu proje Burak Elmas yönetimi zamanında da gündeme almıştı ama hayata geçirilemedi.

Eğer planlandığı gibi ilave koltuklar eklenebilirse, kapasitenin 10 bin artması yani 62.500 olması planlanıyor.

DAHA ÖNCE AÇIKLANMIŞTI

Daha önce Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, konu hakkında açıklamalarda bulunmuş ve TT Stadı'nda 10 bin civarında kapasite artışının gerçekleşmesi için onay beklediklerini ifade etmişti.

Günay, "Stadımızın 10 bin civarında kapasite artışının gerçekleştirilmesi için başvurumuzu yaptık. Stadı bir anlamda yenileyeceğiz, yeni koltukların da siparişlerini verdik" şeklinde konuştu.

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