Galatasaray sonuna kadar zorlayacak; Rafa Silva

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan ve Portekiz'in ünlü spor gazetesi Record'un da manşetten duyurduğu Rafa Silva - Galatasaray temasını Okan Buruk da doğruladı.
Tecrübeli hoca, transferi sorulan Portekizli oyuncu için "Yeni sezon için hazırlıklarımız var. Çok değerli ve başarılı bir oyuncu. Birçok ülkeden birçok takım isteyecektir" yorumunu yaptı.
Buruk'un sözlerinin perde arkası aralandı ve 30 yaşındaki orta sahanın sezon sonunda serbest kalmasını fırsat bilen Suudi Arabistan kulüplerinin sıraya girdiği ortaya çıktı.
SÖZLEŞMESİNİ UZATMADI
Portekiz'de 18 gol-14 asistle oynayan Rafa Silva, Benfica ile sözleşmesini uzatmadı. Galatasaray'ın ilgilendiği tecrübeli oyuncu, Suudi Arabistan'dan cazip teklifler almaya başladı.
ŞARTLAR SONUNA KADAR ZORLANACAK
Sarı-kırmızılı kulüp, şampiyonluk halinde Şampiyonlar Ligi kozuyla Rafa Silva'yı ikna etmeye çalışacak. Sezon başında Zaha'yı bu formülle kadrosuna katan Cimbom, Mertens'ten 7 yaş genç olan Rafa Silva için bütün şartlarını zorlayacak.
Tecrübeli hoca, transferi sorulan Portekizli oyuncu için "Yeni sezon için hazırlıklarımız var. Çok değerli ve başarılı bir oyuncu. Birçok ülkeden birçok takım isteyecektir" yorumunu yaptı.
Buruk'un sözlerinin perde arkası aralandı ve 30 yaşındaki orta sahanın sezon sonunda serbest kalmasını fırsat bilen Suudi Arabistan kulüplerinin sıraya girdiği ortaya çıktı.
SÖZLEŞMESİNİ UZATMADI
Portekiz'de 18 gol-14 asistle oynayan Rafa Silva, Benfica ile sözleşmesini uzatmadı. Galatasaray'ın ilgilendiği tecrübeli oyuncu, Suudi Arabistan'dan cazip teklifler almaya başladı.
ŞARTLAR SONUNA KADAR ZORLANACAK
Sarı-kırmızılı kulüp, şampiyonluk halinde Şampiyonlar Ligi kozuyla Rafa Silva'yı ikna etmeye çalışacak. Sezon başında Zaha'yı bu formülle kadrosuna katan Cimbom, Mertens'ten 7 yaş genç olan Rafa Silva için bütün şartlarını zorlayacak.