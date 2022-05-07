Galatasaray, son iki maçta bir puan aldı!

Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, ligde oynadığı son iki maçta yalnızca bir puan aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, son iki maçta bir puan aldı!
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07 Mayıs 2022 23:13
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de son 2 maçında sadece 1 puan alabildi.

Ligde kötü bir sezon geçiren ve inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray, 35. haftada sahasında 3-2 kaybettiği Demir Grup Sivasspor maçının ardından Medipol Başakşehir karşılaşmasında da 0-0 berabere kaldı ve puan kaybetti.

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