Sezon Organizasyon Rakip Skor (GS-Rakip) 2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe (D) 1-1 Süper Lig Beşiktaş (D) 1-2 Süper Lig Fenerbahçe 0-0 Süper Lig Beşiktaş 0-1 2016-2017 Süper Lig Beşiktaş (D) 2-2 Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-2 Süper Lig Beşiktaş 0-1 Süper Lig Fenerbahçe 0-1 2017-2018 Süper Lig Fenerbahçe 0-0 Süper Lig Beşiktaş (D) 0-3 Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-0 Süper Lig Beşiktaş 2-0 2018-2019 Süper Lig Fenerbahçe 2-2 Süper Lig Beşiktaş (D) 0-1 Süper Lig Fenerbahçe (D) 1-1 Süper Lig Beşiktaş 2-0 2019-2020 Süper Lig Fenerbahçe 0-0 Süper Lig Beşiktaş (D) 0-1 Süper Lig Fenerbahçe (D) 3-1 Süper Lig Beşiktaş 0-0 2020-2021 Süper Lig Fenerbahçe 0-0 Süper Lig Beşiktaş (D) 0-2

Süper Lig'in 24. haftasında cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor.Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile son 6 sezonda oynadığı 22 karşılaşmanın sadece 3'ünden galibiyetle ayrılabildi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.Bu sürede Fenerbahçe ile yaptığı 11 derbinin sadece 1'ini kazanabilen Galatasaray, 8 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Söz konusu dönemde sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ile yaptığı 11 derbinin ise 2'sini kazanırken, 2 derbiden beraberlik, 7 derbiden de yenilgiyle ayrıldı.Rakipleriyle oynadığı bu 22 derbide 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 21 gole engel olamadı.Galatasaray'ın Fenerbahçe ile son dönemde yaptığı derbilerde golsüz beraberlik ön plana çıkıyor.İki takım arasında oynanan son 11 derbinin 5'i 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Bu skor, son dönemde iki takım arasında en fazla alınan sonuç olarak dikkati çekti.Derbide golsüz beraberlik haricinde 2 kez de 1-1, 1 kez de 2-2'lik beraberlik alındı. İki ekip arasındaki son 11 derbide birer kez 2-0 ve 1-0 Fenerbahçe galibiyeti, 1 kez de 3-1'lik Galatasaray galibiyeti yaşandı.Son dönemde taraftarına derbi galibiyeti hediye etmekte zorlanan Galatasaray'ın tek tesellisi, Fenerbahçe deplasmanında alınan tarihi galibiyet oldu.Geçen sezon Süper Lig'in 23. haftasında oynanan maçı 3-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, rakibini Kadıköy'de 20 yılı aşkın süre sonra mağlup etmeyi başarmıştı.Galatasaray'ın ligde çıktığı son 22 derbi ve sonuçları şöyle: