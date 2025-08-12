12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
1-054'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Galatasaray, Singo'da kararlı!

Galatasaray, Monaco'da forma giyen stoper Wilfried Singo'yu kadrosuna katmak istiyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kaleci transferinden sonra yapılacak ilk transferin defans hattına olacağı biliniyor.

Sarı-kırmızılılar için gündemin en önemli ismi Monaco forması giyen Wilfried Singo.

Fransızlar Wilfried Singo için 30 milyon Euro istiyor ama sarı-kırmızılı yönetimin bonservis bedeli ödemeye hiç niyeti yok. G.Saray, 24 yaşındaki savunma oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle bitirmek için pazarlıkları sürdürüyor.

OKAN HOCA'NIN PRENSİ


Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Sağ bek de oynayabilen bir stoper" diyerek, Monaco'dan Wilfried Singo'nun transferini işaret etti. Ancak Fransız kulübü, Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu için 30 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

5 MİLYON KİRALAMA 20 MİLYON SATIN ALMA


G.Saray ise bu aşamada bonservis bedelini ödemeyi düşünmüyor. Bu nedenle Cimbom, 5 milyon Euro kiralama ve 20 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu teklifiyle Monaco'nun kapısını çaldı. Singo'nun da G.Saray'da oynamak istemesi sarı-kırmızılı yöneticilerin elini güçlendirdi.

Monaco, Fildişili futbolcunun da ayrılma baskısı yapması üzerine çıkmaza girdi ve G.Saray'ın teklifini değerlendiriyor.

SEZON PERFORMANSI

Singo, geride kalan sezonda Monaco'da 35 resmi maçta forma giydi ve 3 gol, 3 asistlik katkı verdi.


 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
