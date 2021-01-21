İngiliz kulübü Fulham, menajer Scott Parker'ın bu sezon çok fazla süre vermediği Jean-Michel Seri, Maxime Le Marchand ve Stefan Johansen'i satış listesine koydu.



Sky Sports'ta yer alan habere göre; Fulham, Norveçli orta saha Johansen için QPR ile, Fransız stoper Le Marchand için eski kulübe Nice ile, Jean-Michel Seri için ise Galatasaray ile görüşüyor.



FULHAM MECBUREN KABUL EDECEK



Sahada katkı alınamayan ancak maaş bütçesinde önemli bir yeri olan Jean-Michel Seri için artık tüm formüllere açık olan Fulham, Galatasaray'dan gelen kiralama teklifini de kabul etmeye yakın.



2022'ye kadar sözleşmesi olan ve bunu 1 sezon daha uzatma hakkı olan Seri'yi bonservisiyle elden çıkarmak isteyen Londra kulübü, 6 aylık da olsa Fildişili oyuncunun maaşını düşürmek için bu teklifi nihai çözüm olarak kabul etmeyi planlıyor.



29 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon sadece 2 lig kupası maçında 118 dakika süre aldı. Seri geçen sezon ise 37 maçta Galatasaray forması giydi.



