Galatasaray scout ekibinden Derrick Köhn'e Sacha Boey yakıştırması

Galatasaray'ın devre arasında Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'dan 3.3 milyon euroya transfer ettiği Derrick Köhn'nün takıma hemen adapte olmasının nedeni belli oldu.
Takımdaki hemen hemen herkesten büyük destek gören ve pozitif yapısıyla dikkat çeken Alman futbolcunun kendisini hemen takıma sevdirdiği belirtildi.
Köhn'nün Galatasaray'da oynamayı büyük bir şans olarak gördüğü ve bu nedenle de çok çabuk motive olduğu bildirildi. Sarı-kırmızılı yönetim de Köhn'nün kısa süredeki performansından çok etkilendiği belirtildi.
Transfer edilirken scout ekibinin, "Boey'un sol bek versiyonu" yakıştırmasını yaptığı Köhn'nün bu şekilde devam etmesi halinde çok iyi rakamlara satılacağı vurgulandı. Galatasaray devre arasında Köhn'ü transfer ederken Bundesliga ve İtalyan ekipleri de devreye girmiş ancak oyuncu tercihini Galatasaray'dan yana kullanmıştı.
Takımdaki hemen hemen herkesten büyük destek gören ve pozitif yapısıyla dikkat çeken Alman futbolcunun kendisini hemen takıma sevdirdiği belirtildi.
Köhn'nün Galatasaray'da oynamayı büyük bir şans olarak gördüğü ve bu nedenle de çok çabuk motive olduğu bildirildi. Sarı-kırmızılı yönetim de Köhn'nün kısa süredeki performansından çok etkilendiği belirtildi.
Transfer edilirken scout ekibinin, "Boey'un sol bek versiyonu" yakıştırmasını yaptığı Köhn'nün bu şekilde devam etmesi halinde çok iyi rakamlara satılacağı vurgulandı. Galatasaray devre arasında Köhn'ü transfer ederken Bundesliga ve İtalyan ekipleri de devreye girmiş ancak oyuncu tercihini Galatasaray'dan yana kullanmıştı.