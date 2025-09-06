06 Eylül
Letonya-Sırbistan
16:00
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
19:00
06 Eylül
İngiltere-Andora
19:00
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
21:45
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
21:45
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
21:45
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
19:00
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
22:30
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
17:00
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
17:00
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
17:00
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
17:00
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
17:00
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
17:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
17:00
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
17:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kilitlendi!

Son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, 2025-2026 sezonuna yıldızlar geçidi kadrosuyla damga vurdu. Osimhen, İcardi, Sane ve İlkay gibi isimlerle güçlenen Aslan, rotasyon derinliği ve Avrupa hedefiyle Şampiyonlar Ligi'nde iddiasını ortaya koyuyor.

calendar 06 Eylül 2025 10:56
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kilitlendi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. 2025-2026 sezonuna önemli yıldızları kadrosunda barındırarak başladı.
 
Aslan; Mauro Icardi, Yunus Akgün, Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai, Eren Elmalı ve Abdülkerim Bardakcı gibi yıldızların yanına çok önemli isimleri ekledi.
 
SIRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE
 
Victor Osimhen'i kadroda tutmayı başaran Cimbom; Leroy Sane, Wilfried Singo, Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan gibi hamlelerle de adından söz ettirdi. Süper Lig'de 25 şampiyonluğa ulaşan ve beşinci yıldızı takan Aslan; artık gözünü Avrupa'ya dikti. Her mevkiide yıldızlara sahip kadrosuyla iddialı gelen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde başarılara yelken açtı.
 
ÜST DÜZEY FORVETLER
 
Galatasaray'ın oluşan son kadrosu; hem 3'lü hem de 4'lü savunmaya uygun yapısıyla göze çarpıyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un her iki formasyonu kullanmak istemesi bu açıdan öne çıkıyor. Okan Buruk ayrıca forvet hattında maça ve rakibe göre hem çift golcü hem de tek golcü planlıyor. Başarılı hoca Osimhen, İcardi, Sane gibi yıldızları burada kullanacak.
 
GÜÇLÜ ROTASYON
 
Cimbom'da forvet hattında yer alan iki dünya yıldızı; Mauro İcardi ve Victor Osimhen; 2025-2026 sezonuna golleriyle döndü. Sakatlığını atlatan Mauro İcardi, 3 lig maçında 2 gol kaydetti. Kadroda kalan Osimhen de benzer şekilde 3 lig maçında 2 gole imza attı. Öte yandan iki yıldız Süper Lig'de son 2 sezonun gol kralı olarak büyük başarı elde etmişti.
 
GOLLERLE DÖNDÜLER
 
Sarı-kırmızılıtakımda güçlü yerli rotasyonu da öne çıkıyor. Uğurcan Çakır'ı 1 numara yaparak kaleye çok güçlü bir takviye gerçekleştiren Galatasaray, orta sahaya da dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan'ı getirdi. İlkay yeni sezonda yerli kontenjanında yer alacak. Mevcut kadroda ise Eren Elmalı, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı gibi A Milli Takımımızda da oynayan isimler bulunuyor.
 
SANE-İLKAY BULUŞTU
 
Aslan'da yaz transfer döneminde kadroya katılan iki eski takım arkadaşı yeniden buluştu. Almanya Milli Takımı'nda beraber forma giyen İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, artık Galatasaray'da oynayacak. Aynı zamanda saha dışında da çok iyi arkadaş olan ikili, Galatasaray'ın yeni sezonda en büyük kozlarından olacak.
 
REKOR TRANSFER UĞURCAN
 
Fernando Muslera'nın ayrılmasının ardından kaleye Uğurcan Çakır hamlesi yapan Galatasaray ses getirdi. Sarı-kırmızılılar, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 36 milyon euroyu bulan bir bonservis bedeli ödedi. A Milli Takımımızın da 1 numarası olan 29 yaşındaki kaleci, rekor bedelle imzayı attı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.