Galatasaray milli aradan sonra maratona giriyor

Galatasaray, milli aranın ardından üst üste Beşiktaş ve Bayern Münih maçlarını oynayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray milli aradan sonra maratona giriyor
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12 Ekim 2023 12:27
Son güncelleme 12 Ekim 2023 12:38
Galatasaray'ı milli ara sonrası zorlu maçlar bekliyor. 22 gün içinde 6 kez sahaya çıkacak Aslan'ın ilk sınavı 21 Ekim'de Beşiktaş olacak.

LİGDE TEMPO SÜRECEK

Derbinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i ağırlayacak Buruk'un talebeleri, Süper Lig'e dönüşte Rize deplasmanına çıkacak ve ardından RAMS Park'ta Kasımpaşa ile karşılaşacak.

İKİ KULVARDA BİRDEN YÜRÜYECEK

Kasım ayında üç gün arayla Avrupa'da Bayern Münih ve ligde Hatayspor'un konuğu olacak Galatasaray, iki kulvarda da iddiasını korumaya çalışacak.

 
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