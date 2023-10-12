Galatasaray milli aradan sonra maratona giriyor

Galatasaray'ı milli ara sonrası zorlu maçlar bekliyor. 22 gün içinde 6 kez sahaya çıkacak Aslan'ın ilk sınavı 21 Ekim'de Beşiktaş olacak.
LİGDE TEMPO SÜRECEK
Derbinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i ağırlayacak Buruk'un talebeleri, Süper Lig'e dönüşte Rize deplasmanına çıkacak ve ardından RAMS Park'ta Kasımpaşa ile karşılaşacak.
İKİ KULVARDA BİRDEN YÜRÜYECEK
Kasım ayında üç gün arayla Avrupa'da Bayern Münih ve ligde Hatayspor'un konuğu olacak Galatasaray, iki kulvarda da iddiasını korumaya çalışacak.
LİGDE TEMPO SÜRECEK
Derbinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i ağırlayacak Buruk'un talebeleri, Süper Lig'e dönüşte Rize deplasmanına çıkacak ve ardından RAMS Park'ta Kasımpaşa ile karşılaşacak.
İKİ KULVARDA BİRDEN YÜRÜYECEK
Kasım ayında üç gün arayla Avrupa'da Bayern Münih ve ligde Hatayspor'un konuğu olacak Galatasaray, iki kulvarda da iddiasını korumaya çalışacak.