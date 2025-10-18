Galatasaray , Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oldu.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray, mücadelenin 45+3. dakikasında Leroy Sane'nin golüyle öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı.





İkinci yarının 59. dakikasında Başakşehir, Eldor Shomurodov'un golüyle eşitliği yakaladı. Bu golün hemen ardından, 61. dakikada Leroy Sane bir kez daha sahneye çıkarak Galatasaray'ı yeniden öne geçirdi.





Galatasaray, Okan Buruk döneminde Başakşehir'e karşı oynadığı 7 lig maçının tamamını kazandı.





Bu mağlubiyetin ardından Başakşehir'in galibiyet hasreti 4 maça çıktı.





Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.



Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 25 yaptı. Başakşehir, 6 puanda kaldı.



Galatasaray, Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında 22 Ekim Çarşamba günü Bodo/Glimt'i konuk edecek. Süper Lig'de gelecek hafta ise Göztepe'yi konuk edecek. Başakşehir, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.









OKAN BURUK'UN 11'İ



Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oynadıkları son maça göre ilk 11'de 2'si mecburi 6 değişikliğe gitti.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi 11'i ile çıktı.



Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Victor Osimhen, Arda Ünyay, Mario Lemina yer aldı.



Milli maç arasından önce son olarak Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'inde büyük bir değişikliğe imza attı.



Buruk, uzun süre 10 kişi mücadele etmesine rağmen 1-1 beraberlik çıkardığı derbinin ilk 11'indeki sağ bek Wilfried Singo'dan sakatlığı, stoper Davinson Sanchez'den ise kırmızı kart cezası nedeniyle yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, sol bek Jakobs, orta saha Lemina, kanat oyuncusu Yunus ve santrfor Osimhen'i ise yedeğe çekti.



Okan Buruk, bu oyuncuların yerlerine sağ bekte Sallai'yi, stoperde Kaan'ı, sol bekte Eren'i, orta sahada Sara'yı, kanatta Sane'yi, ileri uçta ise Icardi'yi görevlendirdi.



KAAN AYHAN, BU SEZON İLK KEZ 11'DE



Galatasaray'ın tecrübeli futbolcularından Kaan Ayhan, bu sezon ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.



Birden fazla mevkide oynayabildiği için sarı-kırmızılı teknik ekibin elini rahatlatan Kaan, bu sezon 5'i Süper Lig'de, 1'i ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 6 müsabakada sonradan oyuna girdi.



Kırmızı kart cezalısı Davinson Sanchez'in yerine stoperde görev yapan Kaan Ayhan, bu sezon ilk kez bir maçın başlangıç kadrosunda kendisine yer buldu.



ICARDI VE SANE, 2 MAÇ SONRA 11'E DÖNDÜ



Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Alman yıldızı Leroy Sane, ikişer maçın ardından ilk 11'de forma giydi.



Sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool ve Süper Lig'deki Beşiktaş maçlarına yedek soyunan iki futbolcu, Başakşehir mücadelesiyle başlangıç kadrosuna döndü.







OKAN BURUK, MİLLİ TAKIMLARDAN DÖNEN BAZI OYUNCULARI DİNLENDİRDİ



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hafta içinde Norveç temsilcisi Bodo-Glimt ile yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçını düşünerek milli takımlardan yorgun dönen bazı oyuncularını yedeğe çekti.



Buruk, Nijerya Milli Takımı'na giden ve Lesotho ile Benin maçlarında uzun süre sahada kalan Victor Osimhen ile Gabon Milli Takımı'nın Gambiya ve Burundi ile yaptığı 2 maça da ilk 11'de başlayan Mario Lemina'yı yedeğe çekti.



Tecrübeli teknik adam, sakatlığına rağmen Senegal Milli Takımı'nın Güney Sudan ile Moritanya maçlarına çağrılan ve uzun bir yolculuk yapan Ismail Jakobs'u da riske etmedi.



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, A Milli Takım'ın Gürcistan maçında 68 dakika sahada kalan Yunus Akgün'ü de dinlendirmeyi tercih etti.



BAŞAKŞEHİR'DEN FİLİSTİN'E DESTEK



İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, İsrail'in soykırımı ve zulmüne maruz kalan Filistin'e destek verdi.



Turuncu-lacivertli kulüp, Galatasaray maçı için tüm stada Türk ve Filistin bayrakları dağıttı. Kulüp, kale arkasına enkazlar arasında sırtında Filistin bayrağı yer alan çocuk görseline yer verirken, "Bir sabah gelecek kardan aydınlık" ifadelerini kullandı. İngilizce bir pankartta ise "Birleşmiş sesler sessizliği sarsabilir, insanlığa karşı suçları durdurabilir." yazıldı.



Stat hoparlörlerinden Filistin ile ilgili marşlar çalınırken, futbolcular ısınmaya önünde "Özgür Filistin" yazılı tişörtlerle çıktı.



RAMS Başakşehir takımı, seremoni öncesinde de "Bir sabah gelecek kardan aydınlık" yazılı pankart taşıdı. Hakemler ve futbolcuların sahaya çıkışı sırasında Abdurrahim Karakoç'a ait olan ve Filistin'e atfedilen "Aydınlık" şiiri seslendirildi.



Turuncu-lacivertli taraftarlar, tribünde "Özgür Filistin" yazılı pankart açarken Galatasaray taraftarları, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" diye slogan attı.



BAŞAKŞEHİR'DE 3 DEĞİŞİKLİK



RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.



Turuncu-lacivertli takım, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakaya Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Jerome Opoku, Christopher Operi, Jakub Kaluzinski, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Deniz Türüç, Amine Harit ve Eldor Shomurodov ilk 11'iyle çıktı.



Yedekler arasında Doğan Alemdar, Ousseynou Ba, Ömer Faruk Beyaz, Ivan Brnic, Umut Güneş, Berat Özdemir, Onur Bulut, Bertuğ Yıldırım, Festy Ebosele ve Nuno Da Costa yer aldı.



Teknik direktör Nuri Şahin, Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe'ye deplasmanda 1-0 mağlup oldukları müsabakanın ilk 11'inde yer alan Ba, Da Costa ve Berat'ı yedeğe çekti. Şahin, bu isimlerin yerine Galatasaray karşısında Deniz, Kemen ve Duarte'yi görevlendirdi.



RAMS Başakşehir'in milli kalecisi Muhammed Şengezer, turuncu-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 100. maçına çıktı.



LEO DUARTE, 58 GÜN SONRA SAHADA



Başakşehir'de sakatlığını atlatan Leo Duarte, 58 gün sonra formasına kavuştu.



Turuncu-lacivertli ekibin UEFA Konferans Ligi'nde Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile 21 Ağustos'ta oynadığı play-off eleme turu ilk maçında sakatlanan Duarte, yaklaşık 2 ay sonra sahaya çıktı.



Brezilyalı stoper, bu süreçte Süper Lig'de 6, UEFA Konferans Ligi'nde de bir karşılaşmada forma giyemedi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki maçta RAMS Başakşehir karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



İlk dakikada Sane'nin topuk pasıyla orta alanda topla buluşan İlkay Gündoğan, meşin yuvarlağı savunma arkasına sarkan Icardi'ye aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Icardi'nin penaltı noktası civarından yaptığı aşırtma vuruşta top direkten döndü. Kaleci Muhammed, dönen meşin yuvarlağı kontrol etti.



10. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde yakın direkte Kaan Ayhan'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.



21. dakikada Sane'nin pasında ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Sara'nın vuruşunda, kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.



29. dakikada Kaan Ayhan'ın attığı uzun topta savunma arkasına sarkan Sane'nin ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



40. dakikada Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında arka direkte bulunan Barış Alper Yılmaz, kafayla altıpas önünde bulunan Icardi'ye meşin yuvarlağı indirdi. Icardi'nin kafa vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kurtardı.



42. dakikada sağ kanattaki İlkay'ın pasıyla ceza yayı civarında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın bekletmeden çektiği sert şutta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



45+3. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. İlkay'ın pasıyla ceza sahasına giren Sane'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.



47. dakikada RAMS Başakşehir'in attığı gol VAR'ın kararıyla iptal oldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün yakın direkte bulunan Crespo'ya pasında, Portekizli oyuncu bekletmeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, bu vuruşta önce direğe sonra da kaleci Uğurcan Çakır'a çarptı. Dönen topu yine önünde bulan Crespo, meşin yuvarlağı kaleye göndermeye çalıştı. Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesi sonrasında çizgi üzerinde topa dokunan Shomurodov, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR, yaklaşık 4 dakikalık incelemenin ardından Shomurodov'un ofsaytta olduğunu belirterek golü iptal etti.



59. dakikada RAMS Başakşehir, beraberliği yakaladı. Duarte'nin uzun pasında sağ kanattan savunma arkasına sarkan Kemen, altıpas önünde bulunan Shomurodov'a meşin yuvarlağı aktardı. Shomurodov'un bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-1.



61. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Sara'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sane, kaleciyi de geçtikten sonra altıpas içinde yaptığı dokunuşla tohu boş filelere gönderdi: 1-2.



79. dakikada Osimhen, kafayla topu sol kanattaki Barış Alper Yılmaz'a indirdi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Barış Alper'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



83. dakikada ceza sahasının sol kanadında Barış Alper Yılmaz, arka direkte bulunan Osimhen'e topu ortaladı. Bu noktada topla buluşan Osimhen'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp taca çıktı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Emin Tuğral, Bersan Duran



RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 46 Ebosele), Duarte, Opoku, Operi, Kaluzinski, Deniz Türüç, Crespo (Dk. 80 Bertuğ Yıldırım), Kemen, Harit (Dk. 46 Da Costa), Shomurodov



Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 74 Jakobs), Torreira, Sara (Dk. 74 Lemina), Sane (Dk. 86 Berkan Kutlu), İlkay Gündoğan (Dk. 74 Yunus Akgün), Barış Alper Yılmaz, Icardi (Dk. 74 Osimhen)



Goller: Dk. 45+3 ve Dk. 61 Sane (Galatasaray), Dk. 59 Shomurodov (RAMS Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 15 Eren Elmalı, Dk. Dk. 35 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 37 Kaan Ayhan, Dk. 37 Günay Güvenç (Yedek kulübesi), Dk. 48 Torreira, Dk. 90+1 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Dk. 23 Harit, Dk. 35 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir)



