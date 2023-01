Galatasaray menajeriyle görüştü! Yeni sol bek Meksika'dan

Galatasaray 'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Süper Lig'de zirve yarışında yakaladığı avantajı kaybetmek istemeyen Galatasaray, özellikle sol bek transferini bir an önce bitirmek istiyor.Scout ekibi tarafından önerilen ve Okan Buruk'tan tam not alan 20 yaşındaki Meksikalı sol bek Omar Campos için Galatasaray kesenin ağzını açtı. Cim Bom, bonservisi cep yakan genç yeteneği geleceğe yatırım olarak düşünüyor.Aslan sol bek transferinde hareketli günler yaşıyor. Bir yandan yerli takviyesi doğrultusunda temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan scout ekibinin önerdiği isimler üzerinde yoğunlaşıyor.Bu oyunculardan biri de Omar Campos. Meksika Ligi'nde Santos Laguna takımının formasını giyen 20 yaşındaki Campos, teknik direktör Okan Buruk'tan tam not almış durumda. Bonservis bedeli yüksek olan Meksikalı futbolcu, Galatasaray cephesinde tıpkı Nelsson ve Boey gibi geleceğe yatırım olarak düşünülüyor.Omar Campos, hızı, tekniği ve özellikle hücumdaki etkinliğiyle dikkat çekiyor.Sarı-Kırmızılı yönetimin, genç oyuncunun menajeriyle bir süredir temas halinde olduğu ve mutabakat sağladığı da gelen haberler arasında. Santos Laguna ile bonservis konusunda anlaşmaya varılması halinde transferin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.