20 Ekim
Eyüpspor-Kasımpaşa
20:00
20 Ekim
Serik Belediyespor-Amed Sportif
16:00
20 Ekim
İstanbulspor-Bandırmaspor
20:00
20 Ekim
West Ham United-Brentford
22:00
20 Ekim
Alaves-Valencia
22:00
20 Ekim
Cremonese-Udinese
21:45
20 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0ERT

Galatasaray maçına Michael Oliver

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray - Bodo/Glimt maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

calendar 20 Ekim 2025 11:53 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2025 11:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray maçına Michael Oliver
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında Bodo/Glimt ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray - Bodo/Glimt maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Galatasaray ile Bodo/Glimt, çarşamba günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın Bodo/Glimt'i konuk edeceği mücadele saat 19.45'te başlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
