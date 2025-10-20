Galatasaray maçına Michael Oliver

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında Bodo/Glimt ile karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray - Bodo/Glimt maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Galatasaray ile Bodo/Glimt, çarşamba günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın Bodo/Glimt'i konuk edeceği mücadele saat 19.45'te başlayacak.
