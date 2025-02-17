Galatasaray ligde 3 maç sonra gol yedi

Galatasaray, Süper Lig'de 3 maçın ardından kalesinde gol gördü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray ligde 3 maç sonra gol yedi
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17 Şubat 2025 23:30
Galatasaray, Süper Lig'de 3 maçın ardından kalesinde gol gördü.

Ligin 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ve 22. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı takım, 23. haftada ise 30. dakikada rakibinin sahadan çekilmesi nedeniyle Adana Demirspor mücadelesini 3-0 hükmen kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor karşısında 54. dakikada Ali Sowe'un golüne engel olamadı.

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